Vierde golf of niet, kerstmarkten en ijspistes zullen er zijn: “Met specifieke maatregelen”

Naast de kerstmarkt en een eerste schaatsbaan in het centrum van Brussel, komt er dit jaar ook een tweede schaatsbaan in Ter Kamerenbos. Ook in Antwerpen gaat de winterpret door met ijspiste, een reuzenrad en winterbars. Op het vlak van Covid-19 worden wel specifieke maatregelen opgelegd.

De klassiekers zoals de kerstmarkt en het reuzenrad op de Vismarkt, de schaatsbaan op het De Brouckèreplein of de reusachtige kerstboom en het lichtspektakel op de Grote Markt vormen ook dit jaar de basis van Winterpret in Brussel, dat doorgaat van 26 november tot 2 januari, maar voor de jubileumeditie zijn er ook heel wat nieuwigheden. De opvallendste daarvan is een tweede schaatsbaan in het Ter Kamerenbos. De grote groene ruimte wordt van 3 december tot 9 januari nog aangevuld met draaimolens, curling- en rodelbanen en enkele monumentale lichtinstallaties.

In het stadscentrum zelf zijn er ook enkele nieuwigheden. Op het Muntplein wordt een heus après-skidorp opgezet met een synthetische rodelbaan, gedurende tien dagen komt er in de Anspachgalerij een “Creators Market” om Brusselse ambachtslieden in de kijker te zetten en na enkele jaren afwezigheid zijn de chalets in de Henri Mausstraat, de verbinding tussen de Grote Markt en het Beursplein, terug.

Muzikale verrassingen

In het centrum van Antwerpen gaat van 4 december tot 9 januari Winter in Antwerpen door. Het stadsfestival pakt naar goede gewoonte uit met een kerstmarkt en een ijspiste op de Groenplaats, naast verschillende winterbars, een reuzenrad aan het Steenplein en activiteiten zoals een museumnocturne, sterrenkijken, een kijkspel en “muzikale verrassingen”. Opvallend: in de stad Lier gaan de kerstmarkt en bijhorende activiteiten niet door. De huidige coronamaatregelen maken het volgens de organisator, de Gilde Heren van Lier, onmogelijk om de kerstmarkt “volwaardig en rendabel” te organiseren.

LEES OOK. Hoge Gezondheidsraad beveelt extra prik aan voor wie Johnson & Johnson kreeg

Van 26 november tot 9 januari gaat ook in Brugge opnieuw het winterfestival Wintergloed door. Na een coronaproof editie vorig jaar, komt er dit jaar opnieuw een volwaardige editie met winterbar en schaatspiste, alsook lichtinstallaties doorheen het centrum van de stad.

Mondmasker ook buiten verplicht

Op het vlak van Covid-19 legt de stad Brussel enkele specifieke maatregelen op. Een mondmasker dragen wordt verplicht op het hele parcours, hoewel het in openlucht is. Wie wil schaatsen en ouder is dan 16 jaar, moet een Covid Safe Ticket voorleggen. Op de kerstmarkt zal er een looprichting ingesteld worden en bij grote drukte kunnen zowel de kerstmarkt als de Grote Markt afgesloten worden. “We zijn constant in overleg. Als we ons moeten aanpassen doen we dat. Het belangrijkste voor ons en de sector is dat het doorgaat”, stelt Brussels burgemeester Philippe Close. Ook voor de winterbars en de ijspiste in Antwerpen is een Corona Safe Ticket vereist.