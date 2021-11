Zonhoven

Een 36-jarige Zonhovenaar riskeert 2 jaar cel en 1.600 euro boete nadat hij op 15 mei 2019 een huis in Zonhoven zonder enige reden binnenstormde. Samen met een Genkenaar (33), tegen wie 14 maanden cel gevorderd is, trapte hij twee deuren in en deelde rake klappen uit.