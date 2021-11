Voorakkoord over loonopslag voor 147.000 bouwarbeiders: “Het waren moeilijke onderhandelingen”

De vakbonden en de werkgevers in de bouw hebben na lange onderhandelingen een nieuw loonakkoord bereikt voor de 147.000 arbeiders in de sector. Dat bevestigen de vakbonden en werkgeversfederatie Confederatie Bouw.

Het akkoord voorziet in 0,4 procent opslag vanaf 1 december. Daarbij komt een coronapremie van 150 euro, aangevuld met nog eens 150 euro in bedrijven die in 2020 geen verlies maakten. Volgens de vakbonden heeft “een grote meerderheid” van de arbeiders uitzicht op de volle 300 euro. Daarbovenop komt nog een premie van 130 euro in ecocheques omdat de loonverhoging pas op 1 december ingaat.

Verder werden volgens Gianni De Vlaminck, federaal secretaris van de socialistische vakbond ABVV, ook de eindeloopbaanregelingen, zoals SWT (brugpensioen), verlengd. Voortaan zal elke arbeider ook een veiligheidsopleiding van 8 uur moeten volgen alvorens aan de slag te gaan op een werf. Werkgevers kunnen rekenen op een uitbreiding van de 280 fiscaalvriendelijke overuren naar spoorbouwarbeiders. Die regeling bestond al voor wegenbouwers.

“Het waren moeilijke onderhandelingen die bijna uitgemond zijn in acties, maar uiteindelijk hebben we met de sociale partners een goed ontwerp van sectoraal akkoord bereikt”, zegt Patrick Vandenberghe, de voorzitter van de christelijke vakbond ACVBIE. “Ook op het vlak van bestrijding van sociale dumping zijn er een paar belangrijke zaken afgesproken. Het plan voor de eerlijke concurrentie zal geëvalueerd worden, er zal werk gemaakt worden van sensibilisering zodat de bestaande regels met betrekking tot de verticale keten beter gecontroleerd en gehandhaafd worden en er zal onderzoek worden gedaan naar de praktische en juridische haalbaarheid van de uitbreiding van de wet welzijn naar de zelfstandigen.”

Werkgeversfederatie Confederatie Bouw zegt dat het om een “billijk” akkoord gaat. De vakbonden moeten het nog voorleggen aan hun achterban. De Vlaminck zegt wel “positief te zullen adviseren” over de goedkeuring. De consultaties starten volgende week, met als bedoeling het resultaat tegen het einde van de maand te kennen.