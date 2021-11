Manchester United-spits Marcus Rashford is Member of the British Empire: “Elk kind verdient een kans”

Marcus Rashford werd dinsdag in Windsor Castle geëerd als Member of the British Empire (MBE) . De 24-jarige spits van Manchester United kreeg de erkenning voor zijn inzet voor kinderen die in armoede leven. Hij droeg de koninklijke orde op aan zijn moeder, die in moeilijke omstandigheden vijf kinderen grootbracht, en zal de medaille die hij door prins William opgespeld kreeg, dan ook aan haar schenken.

Rashford verzekerde dat hij zich zal blijven inzetten voor jongeren. “Ik wil dat kinderen de dingen krijgen die ik niet had in mijn jeugd. Elk kind verdient een kans”, vertelde de Engelse international. “Ze moeten voldoende maaltijden krijgen en boeken en andere zaken die nodig zijn bij hun ontwikkeling. Als ze dat niet krijgen, is dat een straf.”

In maart 2020 trok Rashford aan de alarmbel. Wegens de lockdown waren de scholen gesloten en waren er bijgevolg geen gratis schoolmaaltijden meer. Rashford startte een campagne om er voor te zorgen dat geen kind tijdens de coronacrisis honger zou lijden. Premier Boris Johnson zag zich genoodzaakt zijn kar te keren, de regering zou ook tijdens de lockdown gratis maaltijden aanbieden.

In oktober werd Rashford al geëerd door de Universiteit van Manchester, waar hij als jongste in de geschiedenis een eredoctoraat ontving. In december 2020 kreeg hij bij de uitreiking van de sportprijzen van de BBC een speciale award voor zijn werk naast het veld.