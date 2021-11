Stockmans levert servies in beste hotel ter wereld: “We zijn fier”

Het driesterrenrestaurant Al Muntaha, gelegen in het ‘zevensterrenhotel’ Burj Al Arab Jumeirah in Dubai, heeft een belangrijke bestelling voor servies geplaatst bij Studio Pieter Stockmans in Genk.

Studio Pieter Stockmans levert al vele jaren op maat gemaakte collecties porselein aan restaurants met 3 Michelin-sterren in België, Duitsland, Frankrijk, het VK, Italië, Nederland, Spanje, de VS en Zwitserland. Daar komt nu ook dé topreferentie van de wereld bij: het hotel Burj Al Arab Jumeirah in Dubai, een 5-sterren superior hotel (hoogste ranking), door kenners (en zichzelf) omgedoopt tot het enige 7-sterrenhotel ter wereld. In de Burj Al Arab bevindt zich het restaurant Al Muntaha, door Michelin bekroond met 3 sterren. De chef is een Italiaan (Saveeio Sbaragli) die eerder werkte in Franse sterrenzaken en daar kennismaakte met het servies van Studio Pieter Stockmans.

“Na lange onderhandelingen hebben we zopas de eerste bestelling ontvangen”, zegt Widukind Stockmans, zaakvoerder van het bedrijf in Genk. “De chef heeft gekozen voor ontwerpen van zowel Piet Stockmans zelf, als van onze designer Frank Claesen. Een heel mooi order waar we best fier op zijn. Dat ons Limburgs porselein in de meest prestigieuze zaken ter wereld op tafel komt, is een blijk van waardering die ons aanmoedigt om op de ingeslagen weg verder te werken.”