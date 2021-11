‘Squid Game’ krijgt tweede seizoen

Fans van Squid Game mogen beginnen uitkijken naar een tweede seizoen van de populaire Netflix-reeks. Waarover dat precies zal gaan, is volgens regisseur Hwang Dong-hyuk nog niet duidelijk. “Er is zoveel vraag naar een tweede seizoen. Ik heb bijna het gevoel dat het publiek ons geen andere keus laat”, zegt hij in een interview met AP. “Ik ben volop bezig met het planningsproces, maar het is nog te vroeg om te zeggen waarover het zal gaan en wanneer het vervolg zal uitkomen. Maar ik beloof je dit: Gi-Hun zal terugkomen, en hij zal iets voor de wereld doen”, voegt hij toe.

(nco)