Hasselt

In de Mediamarkt in de Biezenstraat in Hasselt is vrijdagochtend - zoals eerder op hbvl.be en in de krant vermeld - niet ingebroken. Dieven probeerden er rond 1.30 uur via een raam binnen ter geraken. Alleen lukte dat niet. Het bleef dus bij een poging. De indringers sloegen op de vlucht zonder enige buit. De politie LRH kwam ter plaatse voor de vaststellingen. mm