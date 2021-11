Geen duel tussen ex-geliefden Alison Van Uytvanck en Greet Minnen in Linz

Er komt geen Belgische kwartfinale op het WTA 250-toernooi in het Oostenrijkse Linz . Greet Minnen (WTA 74) verloor in haar tweede ronde na één uur en zes minuten tennis in twee sets (6-1 en 6-2) van de Amerikaanse Danielle Rose Collins (WTA 29), het derde reekshoofd. Alison Van Uytvanck (WTA 69). rekende eerder op de dag in twee sets (6-0 en 6-2) af met de Oekraïense kwalificatiespeelster Lesia Tsurenko (WTA 132).

“Ik ben heel tevreden”, reageerde Van Uytvanck na haar zege. “Ik heb hier al twee goede wedstrijden gespeeld. Het is leuk om de laatste week van het seizoen zo te beginnen en nog een goed resultaat neer te zetten. Ik voel me heel goed op dit indoor hardcourt, het is één van mijn favoriete ondergronden. Ik ben opgetogen over mijn niveau en over de manier waarop ik de wedstrijd aangepakt heb. Ik probeer altijd nog een laatste keer te pieken op het einde van het seizoen. In Nur-Sultan (waar ze begin oktober haar vijfde WTA-titel veroverde, red.) lukte dat al wonderwel, hopelijk kom ik hier even ver.”

In 2018 was Van Uytvanck al eens halvefinaliste in Linz. Om even goed te doen moet ze deze keer voorbij het Amerikaanse derde reekshoofd Danielle Collins, die Greet Minnen (de ex van Van Uytvanck) met 6-1 en 6-2 uitschakelde. “Wie de tegenstander is, maakt niet uit. Ik zal me op mijn eigen spel concentreren en proberen het niveau van de voorbije matchen aan te houden. Dat kan me ver brengen. Ik zal alleszins nog één keer alles geven in dit laatste toernooi van het seizoen.”