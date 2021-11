Een jaar voor het WK in Qatar: welke voetbaldwergen mogen nog dromen van eerste deelname ooit?

Met organisator Qatar, Duitsland en Denemarken zijn er nog maar drie van de 32 landen mathematisch zeker van het WK 2022. Het staat buiten kijf dat ook de Belgen, Fransen, Brazilianen en Argentijnen er weer bij zullen zijn. Maar overal ter wereld zitten de WK-kwalificatierondes in een vergevorderd stadium en zijn er ook nog kleinere landen die hun WK-droom levendig houden. In 2014 beleefde Bosnië en Herzegovina dat sprookje, in 2018 waren Panama en IJsland de gelukkigen. Welke landen maken nog kans om hun debuut te maken op de volgende wereldbeker?