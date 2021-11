Evra kwam Suarez op straat tegen na racisme-incident: “Gelukkig was zijn gezin bij hem”

Er is een nieuwe episode toegevoegd aan het racisme-incident uit 2011 tussen Patrice Evra en Luis Suárez, waarvoor de Uruguayaan acht wedstrijden werd geschorst. Kort na het bewuste duel tussen Manchester United en Liverpool kwam Evra in de straten van Manchester Suarez tegen. Omdat die in het bijzijn was van zijn familie, besliste de Fransman niet op hem af te stappen.

“Op een dag was ik met mijn twee broers aan het wandelen in Manchester in Deansgate en mijn broer zei: Oh, dat is Luis Suarez daar. Ik keek naar hem en dacht: dit is het moment”, zo vertelde Evra in de podcast The Diary of a CEO. “Maar achter hem liepen zijn kinderen en vrouw. Daarop heb ik me omgedraaid. Ik dacht: als ik hem iets aandoe, dan kan ik dan niet doen in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen. Ik heb er geen spijt van, want het zou slecht afgelopen zijn. Uiteindelijk deed ik die dag niets.”

Evra verklaarde dat Suarez hem tijdens de bewuste ruzie op het veld niet één keer, maar verscheidene keren ‘negro’ noemde. En dat hij zei “niet te praten tegen een negro”. De Uruguayaan verdedigde zich door te zeggen dat ‘negro’ in Uruguay geen scheldwoord is, maar een gebruikelijke uitdrukking. “Het was vriendschappelijk en verzoenend bedoeld”, verklaarde de Uruguayaan.