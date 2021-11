Belgian Bulls lijden zware nederlaag in laatste pouleduel maar gaan toch naar kwartfinales

De Belgian Bulls in actie tijdens de paralympics in Tokio. Ondanks een zware nederlaag plaatsten ze zich voor de kwartfinales van het EK. — © BELGA

De Belgische goalballers hebben dinsdag hun vierde en laatste groepsduel op het EK goalball in het Turkse Samsun met 7-2 verloren van Rusland. De Belgen gaan desondanks toch door naar de kwartfinales. Daarin is woensdag (om 16 uur) Duitsland de tegenstrever.

Na een 3-2 nederlaag op de openingsspeeldag tegen Oekraïne (IBSA 12) wonnen de Belgen (IBSA 9) de voorbije dagen van Spanje (IBSA 26), met 11-1, en Litouwen (IBSA 1), met 7-5. Vooral die laatste zege zal deugd hebben gedaan, want het was Litouwen dat de Belgian Bulls op de Paralympische Spelen in Tokio in de kwartfinales uitschakelde.

Met twee overwinningen en twee nederlagen plaatsten de Belgen zich voor de kwartfinales. Daarin wacht Duitsland (IBSA 5).

De Belgische selectie in Turkije bestaat uit Wassime Amnir, Rob Eijssen, Thijs Dewilde, Klison Mapreni en de broers Tom en Bruno Vanhove. (belga)