Driejarige Kamiel maakt autobestuurders alert op mensen met gehoorbeperking

Bilzen

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters wil meer aandacht voor mensen met een auditieve beperking in het verkeer. Voor hen is veilig fietsen of wandelen nog veel moeilijker, omdat ze auto’s niet horen aankomen. De 3-jarige Kamiel uit Bilzen draagt daarom vanaf nu het Limited Hearing Symbool, zodat automobilisten weten dat hij niet of slecht hoort, en dat ze extra voorzichtig zijn bij het inhalen bijvoorbeeld.