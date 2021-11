Nieuwe oproep tot verplichte vaccinatie: huidige maatregelen zijn onvoldoende en coronapas geeft vals gevoel van veiligheid

De coronacijfers stijgen, de druk op de ziekenhuizen neemt toe en de huidige coronamaatregelen zijn onvoldoende om het tijd te keren. Infectioloog Peter Messiaen van het Hasseltse Jessa Ziekenhuis herhaalt de oproep van alle Limburgse ziekenhuizen om vaccinatie te verplichten voor iedereen. Voor het eerst sinds mei liggen er weer meer dan 2.000 covidpatiënten in de Belgische ziekenhuizen van wie 418 op intensieve zorg. In het Jessa Ziekenhuis liggen er op dit moment 25 covidpatiënten waarvan 9 intensieve verzorging nodig heeft. Er moet iets gebeuren. De invoering van de coronapas zorgt voor een vals gevoel van veiligheid. De mondmaskers volledig weglaten is geen goed idee, een combinatie van de twee wel.