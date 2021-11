Dieven beroven inzittenden geparkeerde wagen, maar geven nog kus op voorhoofd voor ze vertrekken

De feiten dateren al van vrijdag 5 maart van dit jaar. Omdat de politie nog steeds in het duister tast over de identiteit van de daders werd er nu een opsporingsbericht verspreid waarin de drie verdachten duidelijk herkenbaar in beeld komen. Ze werden voor de diefstal namelijk gefilmd in de tram.

Oorbellen

De drie beroofden een koppel dat in hun geparkeerde wagen zat te praten. De eerste verdachte opende de deur en bedreigde de bestuurder met een breekmes. Hij nam de sleutels uit het contact en fouilleerde de bestuurder. Ondertussen opende de tweede verdachte de deur van de passagier en doorzocht hij haar handtas. Hij ging aan de haal met de bankkaart en haar oorbellen. Nadien stapte ook hij richting de bestuurder en trok hij diens halsketting af en nam hij ook de lederen tas van het merk Dior mee.

Opmerkelijke afsluiter

De derde verdachte hield zich al die tijd afzijdig en drong aan om te vertrekken. Eén van de verdachten gaf eerst nog een kus op het voorhoofd van de bestuurder waarna de drie op de vlucht sloegen in de richting van de tramhalte Esplanade. De drie zijn zowel voor als na de feiten gefilmd op de tram en herkend door de slachtoffers. Toch is de politie er nog niet in geslaagd om hen te identificeren. Wie de verdachten meent te herkennen, wordt gevraagd om contact op te nemen met de speurders via het nummer 0800/30.300.

Het volledige opsporingsbericht is hier terug te vinden.