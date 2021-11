Zesdaagse van Gent kan dankzij rist aanpassingen doorgaan, “en er komt schoon volk aan de start”

Op dinsdag 16 november begint de 80ste editie van de Zesdaagse van Gent. Kenny De Ketele rijdt er, aan de zijde van Robbe Ghys, zijn laatste zesdaagse in eigen land en sluit zijn carrière later helemaal af op de Zesdaagse van Rotterdam. De andere publiekslieveling, Iljo Keisse, zal gekoppeld worden aan de Brit Mark Cavendish. Ondanks de coronapandemie kunnen ‘de Gentse Feesten van de winter’ plaatsvinden dankzij enkele maatregelen waaronder de Covid Safe Pass.

“Er komt een strikte scheiding tussen de renners en het aanwezige publiek”, meldde organisator Christophe Impens op de voorstelling van de jubileumeditie. “In de huidige omstandigheden is het niet mogelijk de renners selfies te laten nemen met fans. Het rennerskwartier zal volledig heringericht worden. Het middenplein is en blijft voorbehouden voor de tickethouders van het middenplein. Houders van een ticket op de tribunes zullen geen andere plaats kunnen innemen dan hun zitje. Er zal voldoende ventilatie en verse lucht in het Kuipke gepompt worden. Het dragen van een mondmasker wordt zeer aangeraden wanneer de aanwezigen zich verplaatsen in ‘t Kuipke.”

Schepen van Sport, Sofie Bracke, vraagt de aanwezigen zich op de Gentse zesdaagse verstandig en verantwoordelijk te gedragen. “Er komt ook geen beperking op het aantal toeschouwers. We verwachten zowat 7000 personen per avond in het Kuipke. De mensen en de wielerfans bij uitstek hebben hier zo hard naar uitgekeken. Wij hebben enkele ingrepen gedaan om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. De zesdagse zal een een Covid Safe Event zijn. Iedereen zal dus gecontroleerd worden op de Covid Safe Pass vooraleer ze ‘t Kuipke betreden. Er is bijkomende luchtcirculatie voorzien. We blijven de huidige cijfers nauwlettend opvolgen. Voorlopig kan het wielerevenement zeker plaats hebben. We volgen de richtlijnen van de federale overheid op. De volgende bijeenkomst van de veiligheidsraad is voorzien op 19 november. Dat is net in de periode van de Zesdaagse van Gent maar ik verwacht niet dat men dan eensklaps alles stil gaat leggen. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt kan dit een echt wielerfeest worden.”

Mooi deelnemersveld

Kenny De Ketele en Robbe Ghys waren de laatste winnaars van de Gentse zesdaagse. Zij haalden het in 2019 met 5 punten voorsprong op Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande.

Naast de koppels Kenny De Ketele-Robbe Ghys en Iljo Keisse-Mark Cavendish is het zeker ook uitkijken naar de Deense wereld- en olympische kampioenen, Michael Morkov en Lasse Norman Hansen. Morkov was in 2009 al eens laureaat van de Gentse zesdaagse, toen met Alex Rasmussen. Ook in 2015 mocht hij op het hoogste schavotje plaats nemen, toen met Iljo Keisse. Jasper De Buyst van zijn kant, winnaar in 2013 met Leif Lampater en in 2014 met Kenny De Ketele, wordt dit jaar op weg gestuurd met de Duitser Roger Kluge.

“En er komt nog schoon volk aan de start”, aldus matchmaker Christophe Sercu. “Zo tekenen de Europese kampioenen Yoeri Havik en Jan Willem van Schip eveneens present. De Nederlanders zijn zeker een kandidaat voor de eindzege. Ook het volledig Belgische duo Otto Vergaerde en Jules Hesters komt aan de deur kloppen. Tuur Dens maakt zijn debuut in deze zesdaagse. Ik koppelde hem aan de ervaren Marc Hester. Het deelnemersveld vind ik redelijk indrukwekkend. Deze koppels moeten garant staan voor zes dagen topsport en spanning.”