Levenslang voor Japanse verpleegster die ontsmettingsmiddel door infuus patiënten jaagt

In de loop van haar proces bekende de 34-jarige Ayumi Kuboki dat ze vijf jaar geleden patiënten van in de zeventig en tachtig jaar had gedood. Eerder had ze aan de politie verklaard dat ze in twee maanden tijd wel een twintigtal mensen had omgebracht, maar ze wou daar tijdens het proces niets meer over kwijt.

Het openbaar ministerie vorderde tegen de ex-verpleegster de doodstraf. De rechter in Yokohama gaf haar uiteindelijk een levenslange celstraf, omdat de vrouw berouw had getoond.