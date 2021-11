Steven Van Gucht: “Griep dreigt dit jaar dubbel probleem te worden”

De komst van de griep dreigt dit jaar een “dubbel probleem” te worden. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht, die dinsdag in Gent gevaccineerd werd op de jaarlijkse ‘prik-off’ van het AZ Jan Palfijn. Vorig jaar is de griep uitgebleven door de strenge maatregelen en reisbeperkingen die destijds van kracht waren. “Nu is dat anders”, zegt Van Gucht. “Ik verwacht ze dit jaar wel, en misschien wel heviger dan andere jaren.”

In het AZ Jan Palfijn is de aftrap gegeven van de vaccinatiecampagne voor de griep. “Door corona zou men vergeten dat de griep bestaat, een ziekte die ook mensen doodt”, zegt hoofdarts Louis Ide. Het Gentse ziekenhuis geeft jaarlijks een traditionele ‘prik-off’ om te sensibiliseren rond de gevaren van griep en de voordelen van de vaccinatie. Dit jaar krijgt ook viroloog Steven Van Gucht zijn griepvaccin toegediend in Gent.

“Vorig jaar hebben we heel wat geluk gehad”, zegt Van Gucht. “Voor het eerst in mijn carrière hebben we toen geen griepepidemie gehad. Dat had te maken met de strenge maatregelen. Nu is dat anders. De maatschappij is een stuk losser en we kunnen reizen.” Van Gucht vraagt dinsdag om het griepvaccin zeker te nemen.

De hevigheid van de jaarlijkse griepgolf is moeilijk in te schatten en de viroloog houdt er rekening mee dat het dit jaar een zware epidemie kan worden. “Die kan zich bovenop de covid-epidemie zetten. Dat betekent een dubbele belasting van de ziekenhuizen. Het is dit jaar dan ook dubbel zo belangrijk om je te laten vaccineren tegen de griep.”