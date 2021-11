Hip: glijmiddel op je gezicht (maar niet iedereen is fan)

Tik de hashtag #lubeprimer in op TikTok en je krijgt druk bekeken video’s waarin aangeraden wordt glijmiddel op je gezicht te smeren. Waarom? Wel, het zou helpen om je fond de teint egaal te verdelen over je gelaat. Een fan omschrijft glijmiddel als “glijdend, glad en grijpend”: drie geweldige eigenschappen van een primer.

Lukas Kohutek ontdekte de capaciteit van glijmiddel als primer als eerste en volledig toevallig. Aanvankelijk smeerde hij het goedje op aanraden van de moeder van zijn beste vriend over zijn gezicht om littekens te doen vervagen. Silicone zou immers helpen om littekens weg te werken. “Na een paar weken glijmiddel op die manier te gebruiken, bedacht ik dat het ook goed zou werken als primer. Sindsdien gebruik ik het als ik me opmaak. Ik hou ervan hoe mijn make-up er dan uitziet.”

Voor je naar het nachtkastje trekt om de tube glijmiddel te verhuizen naar de badkamer tussen kwasten, fond de teint en oogschaduw: experts vinden dat glijmiddel helemaal niet op het gezicht hoort. “Een primer dient om de huid effen te maken. Het middel zal droge en ruwere plekjes oppervlakkig hydrateren zodat je niet met oneffenheden zit als je daarna make-up aanbrengt. Glijmiddel zal voor een gelijkaardig resultaat zorgen, maar de producten zijn voornamelijk ontwikkeld om op de huid te blijven. Niet om er in te dringen, want dan stopt het glijden”, zegt dermatoloog Sven Lanssens.

Glijmiddel op basis van silicone is volgens de expert nog een slechter idee omdat het nog minder verdampt dan de op water gebaseerde varianten. En het spreekt voor zich dat je glijmiddel met een smaakje, geur of tintelend effect beter ver uit de buurt van je gezicht houdt om allergische reacties te voorkomen. “Kortom: het is niet de bedoeling om de huid, die al olierijk is van nature, van nog een vette laag te voorzien en die af te dekken met make-up. Dat is te veel voor de huid. De poriën geraken verstopt en er steken puistjes de kop op. Daardoor kun je geneigd zijn om een dikkere laag schmink aan te brengen als camouflage, wat nog meer verstopping veroorzaakt. Een dagcrème, aangepast aan je huidtype, is gezonder voor de huid en geeft een natuurlijker effect als make-upbasis.”