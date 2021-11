Mensen opgepakt uit entourage van dader van mesaanval in Cannes

Enkele mensen uit de entourage van de man die een agent neerstak voor het politiebureau van Cannes, zijn gearresteerd. Het Franse persagentschap AFP spreekt over drie opgepakte mensen en het Duitse persbureau DPA over twee.

“Het gaat om mensen die dicht bij hem stonden, een persoon werkte voor hem en een andere had hem onderdak geboden”, klinkt het bij een politiebron. “We proberen de beweegredenen van de dader te begrijpen.”

In de Zuid-Franse stad Cannes stak de man die handelde “in naam van de profeet” maandag een agent met een mes. De agent zat aan het stuur van een voertuig dat zich voor het politiecommissariaat bevond. Het slachtoffer kreeg een messteek ter hoogte van de borst, maar raakte niet gewond dankzij zijn kogelvrije vest. De aanvaller begaf zich daarop naar de andere zijde van de auto, om een tweede agent die in de auto zat aan te vallen. Maar een andere agent schoot de aanvaller neer.

Er is een onderzoek tot poging tot moord geopend. De verdachte, die een Algerijns paspoort heeft, staat niet bekend als geradicaliseerd. Hij is legaal in Frankrijk en heeft geen strafblad in het land, verklaarde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin.