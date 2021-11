Marc Márquez ziet dubbel na val en mist slotrace MotoGP in Valencia

Márquez liep bij die val een lichte hersenschudding op en sloeg daardoor afgelopen weekend ook al de Grote Prijs van de Algarve in Portugal over. Omdat hij last bleef houden, volgde verder onderzoek waarbij diplopie (dubbelzien) aan het licht kwam.

Márquez miste het vorige seizoen in de MotoGP vanwege een gecompliceerde armbreuk. De 28-jarige Spanjaard maakte in april zijn rentree. De Honda-coureur, die in totaal acht wereldtitels op zak heeft, maakt een wisselvallig seizoen door. Márquez staat op de zesde plaats in de WK-stand. De Spanjaard won dit jaar drie Grote Prijzen.