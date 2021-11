Schotse politie arresteert 16 betogers op klimaattop in Glasgow

In het Schotse Glasgow heeft de politie maandagavond 16 mensen tijdelijk aangehouden na een protestactie op de internationale COP26-klimaattop. “We hebben ervoor gezorgd dat een vreedzaam protest mogelijk was. Maar om de balans te vinden tussen het recht om te protesteren en de rechten van de buurt, hebben we de betogers op een rustige manier weggehaald”, reageert de Schotse politie.