Wolf gefilmd op klaarlichte dag: “Hij stak gewoon over en sprong vlot over de wildroosters”

De wolf is opnieuw gefilmd op klaarlichte dag. Dinsdagochtend stak hij vlak voor een auto de Weg naar Opglabbeek in Oudsbergen over. Mats Loos (21) uit Meeuwen kon hem filmen. “Hij liep over het fietspad langs de auto’s, en stak twee of drie keer over”, zegt hij.

Nadat de wolf eind oktober verschillende keren gefilmd werd - van Opoeteren en Balen tot Houthalen - was het even stil. Maar dinsdagochtend dook er opnieuw een wolf op, op klaarlichte dag. De Weg naar Opglabbeek, de N76 tussen het centrum van Meeuwen en Opglabbeek, is een drukke weg waar elke ochtend heel wat verkeer passeert in de richting van Zwartberg (Genk). Daar liep de wolf rond 20 na 8 over het fietspad langs de drukke weg, en stak dan tussen de auto’s door de weg over.

Roosters

“Ik reed in de richting van Zwartberg en ben hem de eerste keer tegengekomen net na de oversteekplaats voor wild”, vertelt student Mats Loos (21) uit Meeuwen (Oudsbergen). “Toen liep hij in de richting van Meeuwen, aan de rechterkant van de weg. Een minuut later kwam hij links voorbij op het fietspad, in de richting van Zwartberg. Hij is een paar honderd meter met de auto’s meegelopen, en toen is hij overgestoken in de richting van de velden. Hij heeft dus twee of drie keer de drukke weg overgestoken. De wolf twijfelde niet, maar stak gewoon over. Gevaarlijk was dat niet: omdat het daar ’s ochtends zo druk is, rijden de auto’s maar 20 of 30 kilometer per uur. Dan kan je gemakkelijk remmen. Hij leek niet onder de indruk van de auto’s, hij was duidelijk op zoek naar een uitweg. Uiteindelijk is hij op de veldweg aan de rechterkant over de roosters gesprongen, in de richting van de slingerweg naar Houthalen-Oost. Hij sprong heel vlot over die roosters. Daar had hij duidelijk geen moeite mee.”

Mats heeft de wolf kort kunnen filmen. “Toen ik hem de eerste keer zag was ik een beetje overdonderd, maar ik heb ik meteen mijn gsm gepakt”, vertelt hij. “Toen ik hem opnieuw zag heb ik kunnen filmen. Het is een schoon beest. Hij was redelijk groot: je kan het vergelijken met een grote husky denk ik.”(hdb)

