Almeida van ploegmaat naar concurrent van Evenepoel: “Ik ken zijn sterktes en zwaktes”

João Almeida (23) ruilt Deceuninck-QuickStep voor UAE Team Emirates. In een uitgebreid interview met Cyclingnews kwam het Portugese rondetalent terug op zijn periode in dienst van Patrick Lefevere en blikte hij vooruit. Almeida focust in 2022 op de Giro, waarin hij al vierde en zesde werd.

In de voorbije Giro deelden Remco Evenepoel en João Almeida bij de aanvang het kopmanschap. Nadat de Portugees tijd ruim vijf minuten verloor in de vierde rit, moest hij werken voor onze landgenoot, maar achteraf zakte Evenepoel compleet door het ijs. Almeida werd uiteindelijk zesde. De komende jaren worden de twee jonge rondetalenten concurrenten, al ontlopen ze elkaar allicht hun voornaamste doel voor 2022. Almeida focust op de Giro, terwijl Evenepoel allicht kopman wordt in de Vuelta.

“Ik denk dat ik de sterktes en de zwaktes van Remco goed ken”, zegt Almeida aan Cyclingnews. “Hij heeft niet veel zwaktes en daarom is hij zo moeilijk te kloppen. Ik denk dat ik mag zeggen dat Remco emotioneler is als ik. Als je zo sterk bent als hij, ga je gewoon vol gas. Omdat ik misschien nog niet zo sterk ben, moet ik iets meer nadenken en verstandiger rijden om een resultaat te halen.”

De contractbesprekingen tussen de manager van João Almeida’s en Patrick Lefevere verliepen heel moeizaam. Volgens Lefevere toonde João Correia weinig respect in de besprekingen.

“Patrick spreekt altijd veel in de media, maar ik lees dat soort zaken zelden”, aldus Almeida. “Ik probeer er niet op in te gaan en houd die dingen voor mezelf. Ik denk dat ik goede resultaten heb behaald. Toen ik afscheid nam van Deceuninck-QuickStep was het hele team -de soigneurs, mekaniekers, ploegleiders en ploegmakkers- blij voor mij. Daarom heb ik me ook tot het einde ingezet voor hen.”

Niet louter voor het geld naar UAE

“Ik voelde me goed bij Deceuninck-QuickStep, maar UAE deed een heel goed aanbod en geeft me de mogelijkheid om kopman te zijn in grote rondes en andere rittenkoersen. Ik hou van hun plan met mij. Als ik enkel voor het geld had gekozen, dan was ik hier niet, want ik had betere aanbiedingen. Mijn grote doel voor 2022 is de Giro. Ik denk dat er genoeg ruimte is voor zowel mij, Tadej (Pogacar, red.) als andere renners. Ik wil niet altijd focussen op de Giro, maar ik ben ervan overtuigd dat we in de toekomst een oplossing vinden. We kunnen switchen of samen een grote ronde rijden, waarom niet?”