Franse 4x400m-ploeg gediskwalificeerd na positieve test, geen gevolgen voor Tornados

De Franse 4x400m-ploeg die in 2017 achtste werd op het WK atletiek in Londen, is gediskwalificeerd na een positieve dopingcontrole van Teddy Atine-Venel. De Belgian Tornados werden in die finale vierde en dus wijzigt aan hun positie niets.

Atine-Venel legde op 16 juli 2017, de dag waarop hij Frans kampioen op de 400 meter werd, een positieve test op salbutamol af.

De spurter noemde inspanningsastma als reden voor de positieve controle. Bij astmapatiënten is een beperkte dosis van salbutamol door inhalering toegestaan. Het Franse antidopingagentschap (AFLD) ging echter niet mee in dat verhaal en annuleerde retroactief al zijn resultaten tussen 16 juli 2017 en 16 juli 2018. Atine-Venel, intussen 36, ging in beroep tegen de sanctie bij de Raad van State.

De Belgian Tornados - met Robin Vanderbemden, Jonathan Borlée, Dylan Borlée en Kevin Borlée - werden in de finale van de 4x400 meter op het WK atletiek in Londen vierde. Het podium was voor Trinidad & Tobago (goud), Verenigde Staten (zilver) en Groot-Brittannië (brons).(belga)