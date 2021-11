17-jarig meisje verdwenen tijdens joggen, vader vindt hoofdtelefoon met bloedsporen in bos

Het meisje ging maandag rond 16 uur joggen in de buurt van het bos Bellebranche in het departement Mayenne, in het noordwesten van Frankrijk. Toen ze na enkele uren nog niet thuis was, ging haar vader haar zoeken. Hij zou omstreeks 19 uur in het bos een koptelefoon met bloedsporen hebben teruggevonden, maar zijn dochter was spoorloos.

De Franse politie houdt daarom dinsdagochtend een zoekactie met zo’n 120 agenten. Ook een helikopter uit het nabijgelegen Rennes, een hondenteam en een gespecialiseerde rivierbrigade zoeken opgetrommeld zijn.