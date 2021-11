Honderdduizenden plasticdeeltjes vervuilen kusten wereldwijd

Het gaat om nurdles, stukjes plastic niet groter dan een erwt, die gebruikt worden om plastic producten mee te produceren. Die nurdles werden gevonden in 21 van de 23 landen die deelnamen aan het onderzoek, waaronder ook ons land.

Fidra schakelde voor een ‘Great Global Nurdle Hunt’ 900 vrijwilligers in die samen in oktober 730 uur lang stranden afstruinden op zoek naar die plastichagel. Volgens een schatting van de organisatie belanden 230.000 ton nurdles jaarlijks in de oceanen wereldwijd. Ze verwijst naar wetenschappelijke studies die beweren dat nurdles bijna onmogelijk te verwijderen, hergebruiken of recycleren zijn, en die hebben aangetoond dat plastic op stranden CO2, ethyleen, methaan en propaan gassen kan vrijgeven die allemaal bijdragen tot de opwarming van de aarde.

COP26

Leden van Fidra zullen de resultaten van hun onderzoek dinsdag voorstellen op de internationale klimaattop COP26 in Glasgow. “We kunnen geen energie en fossiele brandstof blijven gebruiken om plastic te maken, die dan uiteindelijk in de omgeving terechtkomt”, zegt Megan Kirton van Fidra. “De vervuiling van nurdle bewijst dat plastic al wordt verkwist nog voor het is gebruikt om iets te maken, wat een enorme verspilling van hulpbronnen is en een bedreiging voor dieren in het wild.”

De 23 landen waar Fidra gezocht heeft naar plasticdeeltjes zijn: de Verenigde Arabische Emiraten, Australië, België, Bangladesh, Brazilië, Canada, Chili, China, Costa Rica, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Guernsey (een van de Kanaaleilanden), Griekenland, Kenia, Sri Lanka, de Malediven, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Portugal, Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Italië.