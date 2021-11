Onthaalmoeder veroordeeld voor verdrinkingsdood Elize (2): “Ze heeft een fout gemaakt”

Een onthaalmoeder uit Sint-Pauwels is door de correctionele rechtbank in Dendermonde veroordeeld tot een half jaar cel met uitstel voor de verdrinkingsdood van een tweejarig kind in haar zwembad in Sint-Pauwels. Het kindje kon door een openstaand tuinhek glippen en verdronk in het zwembad.

De 23 maanden oude Elize kwam op 25 augustus van 2016 om het leven. Het meisje was ’s ochtends door haar ouders afgezet bij de onthaalmoeder in Klapdorp in Sint-Pauwels. Toen een buurvrouw later op de dag via de keukendeur een tijdschrift kwam brengen, slaagde het kind er wellicht in om naar buiten te glippen. “Er waren vier kindjes aanwezig in mijn huis die door elkaar aan het spelen waren”, getuigde de onthaalmoeder. “Op dat moment was ik bezig met groenten te snijden. Ik heb hooguit vijf of tien minuten geen zicht gehad op alle kinderen. Elize moet zonder dat ik het zag of wou naar buiten zijn geraakt.”

Het meisje was allicht via een openstaand hekje in de privétuin van de onthaalmoeder geraakt. Daar kwam Elize in het zwembad terecht waar ze verdronk. De ouders van het kindje daagden de onthaalmoeder voor de correctionele rechtbank na een klacht met burgerlijke partijstelling. Volgens hen was de vrouw onvoorzichtig en onoplettend geweest. “We blijven achter met heel veel vragen”, getuigde de moeder van Elize samen hun advocaat Onno Vancoillie. “Hoe kon het gebeuren dat Elize via de keukendeur naar buiten in de speeltuin kon? En waarom stond het hek van de speeltuin naar de privétuin open? En waarom was het zwembad niet afgedekt? Sinds die dag zijn we alles wat belangrijk was in ons leven kwijtgeraakt. Twee jaar geleden kregen we een zoontje. We leven constant in angst om ook hem te verliezen.”

Tragisch ongeval

Het parket van Oost-Vlaanderen had de vrijspraak gevraagd voor de onthaalmoeder. Volgens de procureur ging het om “een tragisch ongeval”. Maar daar was de rechtbank niet van overtuigd. “De onthaalmoeder maakte een fout door het hek dat de privétuin afsluit open te laten”, klonk het. “Zonder die fout was het kind nooit in het zwembad terecht kunnen komen. De onthaalmoeder had het beste voor met de kinderen, maar toch is een straf op zijn plaats. Die moet duidelijk maken dat er bijzonder voorzichtig moet omgesprongen worden met een mensenleven.”

De onthaalmoeder kreeg zes maanden cel met uitstel en een geldboete met uitstel.