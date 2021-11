Hamse kunstenaar Johnny Schoonis stelt werken tentoon in voormalig kapsalon

Vorm en kleur, dat is de leidraad in de fantasiewereld van kunstenaar Johnny Schoonis uit Ham. Na een carrière van 43 jaar in de kapperswereld kwam er tijd vrij voor een andere uitdaging. Het kapsalon is ondertussen omgevormd tot ArtAtelier/tentoonstellingsruimte. Altijd al speelden vormen en kleuren een grote rol in zijn creativiteit. Als autodidact maakt hij onder zijn artiestennaam Jionny Schoonis al tien jaar zeer kleurrijke abstracte schilderijen met reliëf. Andere geïnteresseerden laten meegenieten van zijn kunst was de aanleiding om een eerste tentoonstelling te organiseren op 6 en 7 november. En dat werd alvast een succes. Johnny's atelier is altijd vrijblijvend te bezoeken na een telefoontje.

ArtAtelier Jionni Schoonis, Heikant 15, 3945 Ham, 0475/56.00.86