Bilzen

Slechthorenden hebben het soms knap lastig in het verkeer. Om hen voor andere weggebruikers herkenbaar te maken, is er een Europees symbool ontwikkeld. In een poging dat symbool bekender te maken, overhandigde minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) eentje aan de 3-jarige Kamiel uit Bilzen.