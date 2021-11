Hoeselts Toneelgezelschap herneemt voorstellingen met ‘Bende Amateurs!’

Hoeselt

Het is eindelijk weer zover: toneel spelen mag weer, zij het onder de geldende coronamaatregelen. Het Hoeselts Toneelgezelschap herneemt, na bijna twee jaar, zijn activiteiten met de opvoeringen van de hilarische komedie ‘Bende amateurs!’ (‘Bunch of Amateurs!’) van Ian Hislop en Nick Newman. Vertaling en regie zijn in handen van Frederik Houben.