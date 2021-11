Zes arrestaties bij grote politieactie in Pelt en Nederland tegen productie van synthetische drugs

In Limburg is dinsdagochtend een grote politieactie aan de gang in het kader van een onderzoek van het Nederlandse gerecht tegen een criminele organisatie die zich bezig houdt met de productie van synthetische drugs. De invallen hebben plaats onder leiding van het openbaar ministerie Oost-Brabant in Nederland. In Limburg zijn speurders binnengevallen in Pelt. In Nederland zijn 250 agenten ingezet en in België een 25-tal. Bij de actie zijn intussen zes arrestaties verricht.

Het gaat om een omvangrijk onderzoek naar een organisatie, die zich binnen en buiten Nederland bezighield met de aanmaak van amfetamines. Rond 5 uur vielen de speurders binnen op adressen in het Nederlandse Bergeijk, Utrecht, Eindhoven en Pelt in ons land. De verdachten zijn tussen de 20 en 34 jaar oud. Hoofdverdachte is een 32-jarige man uit Bergeijk.

Na de arrestaties startte een uitgebreide doorzoeking van de panden. De politiemensen zoeken naar geld en zaken die in verband gebracht kunnen worden met de productie of de handel in synthetische drugs. Er wordt onder meer gezocht naar verborgen ruimtes. Een woonwagenpark in Bergeijk is voor het onderzoek grotendeels afgesloten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De politie in Nederland deed sinds mei 2020 onderzoek naar de organisatie. Het onderzoeksteam kreeg beschikking over een groot aantal chatberichten van de berichtendienst Encrochat, Sky-ECC en Anom, die wezen op de aanwezigheid van meerdere drugslabs in Nederland, Duitsland en België. Onder meer in het Nederlandse Tegelen, in Kesselt bij Lanaken en in het Duitse Ruppach en Kassel zijn de afgelopen maanden productielocaties ontmanteld.

“De chatberichten hebben al in meerdere zaken voor een doorbraak gezorgd. De politie en het openbaar ministerie verwachten nog meer resultaten te boeken in onderzoeken naar ondermijnende criminaliteit. Er komt een moment dat de politie op je schouder tikt,” zo maakten politiechef Wilbert Paulissen en hoofdofficier van justitie Heleen Rutgers in Nederland bekend.

Later dinsdag zullen nog meer resultaten van de politieactie volgen.