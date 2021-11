COLUMN Shanna Wouters: De herfstblues?

Nu de dagen steeds korter worden, snak ik naar het minste streepje zonlicht. Het verlangen naar kleur en warmte neemt toe naarmate de dagen grijzer en kouder worden. Het vallen van de bladeren brengt me ergens in een soort herfstblues. Niet dat ik dermate depressief ben, helemaal niet, maar er treedt een gemis op. Een gemis aan een zomer die we niet eens volwaardig hebben kunnen beleven. Want zeg nu eerlijk, het was geen hoogzomer. Oké, we hebben een aantal aangename dagen gehad, maar ik ben het typetje dat graag geniet van een heerlijke hoogzomerdag onder de parasol. En die verfrissende onweersbui die het stof wegvaagt en weer volop zuurstof in de lucht brengt, neem ik er zeer welgekomen bij. Het was zo'n kwakkelzomer, waar het vis noch vlees is en je niet 's avonds gezellig kon zitten nakeuvelen op je terras omdat het nog heerlijk zwoel is buiten. Dus die prachtige nazomerse dagen in september waren dan ook echt hoogdagen voor mij, daar heb ik nog volop van genoten! Al vond ik het toch een tikkeltje oneerlijk voor de schoolgaande jeugd, wiens vakantie bijna letterlijk in het water viel.

En nu zit ik dus geplaagd met de herfstblues, het verstoort zelfs mijn bioritme. Rond 17 uur begin ik zo langzaam een nachtgevoel te krijgen alsof het 21 uur is en de dag bijna ten einde is. Ik krijg er een ietwat gejaagd gevoel van, om alles maar "op tijd" gedaan te krijgen, voor het donker wordt. Onbewust plan ik er mijn agenda de laatste veertien dagen zelfs naar. Ook op de weg merk ik dat het verkeer zich massaal weer moet aanpassen aan de veranderende weersomstandigheden. Langere remafstanden, minder zichtbaarheid en dan zijn er natuurlijk nog diegene met het korte lontje. Daarom beperk ik mijn aanwezigheid op de weg en plan ik nóg preciezer mijn routes, probeer ik de spits en de grote knelpunten te ontwijken. Al was het maar uit respect voor zij die woon-werkverkeer doen.

Een ander conflict: het is nog te vroeg om het huis vol kerstverlichting te hangen en het donkere 's avonds al te doorbreken met extra sfeer en gezelligheid, al zijn enkele kaarsen aansteken gewoonweg onvoldoende nu. Het is nog niet het gepaste moment voor fleecedekentjes en chocomelk, appelstrudel en glühwein. Een periode van niets dat is het! Bizar, nooit eerder had ik daar zo'n last van. Ik probeer het te verdringen, elke straal zon volop te absorberen van achter het raam, maar ook door echt buiten kleur op te zoeken, tussen de regenbuien door. Want de natuur is heerlijk en prachtig. Al is een echte boswandeling, al was het maar omwille van de drassigheid van het moment, niet aan me gegund. Ik denk dat een takelwagen me er dan kan komen uittrekken! Al zijn er alternatieven, zoals het Kolenspoor in onze eigen stad, waar Moeke en ik toch onbezonnen van stukken natuur kunnen genieten.

Ik verwonder me van alle kleurschakeringen die ik rondom me zie. De rode, gele en groene tinten geven de natuur net een warme uitstraling. Oké, het frisse groene wordt afgeschud, de bloemenpracht in eigen tuin is al lang verschraald, maar we bekijken het zeker niet pessimistisch. Want hier en daar verschijnen daarnaast nog prachtige fenomenen. Zoals de mooie paddenstoelen waar we als kind in sprookjes over hoorden vertellen: rood met witte stippen. Het warme kleurendeken wordt langzaam afgeschud en dwarrelt neer op de grond. De zon zoekt zijn weg tussen het wolkendek en laat de gele en okertinten zelfs goud lijken. Ach, de herfst, de dagen mogen dan wel wat korter zijn, mijn bioritme én ik een beetje in de war, maar hier in de natuur tussen al die kleuren, daar moet een mens toch van opfleuren?!