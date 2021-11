In Molenstede op Liebrechtsveld heeft een bewoner maandag rond 22.20 een inbraak ontdekt. Op de videodeurbel is te zien hoe de twee daders rond 19 uur aanbelden. Via de achterzijde werd een raam geforceerd. Er werd een kleine geldsom gestolen. Het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. siol