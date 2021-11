Taliban zoeken naar IS-infiltranten in Afghaanse leger

De taliban voeren achtergrondchecks uit op militairen, om zo infiltranten van de Islamitische Staat op te sporen. “Iedereen die als schadelijk voor de overheid of de bevolking van Afghanistan gezien wordt en die de autoriteit van de overheid misbruikt, zal uit onze gelederen verwijderd en geëlimineerd worden”, zegt woordvoerder Ahmadullah Wasiq. Volgens de woordvoerder zijn er onbekende gewapende mannen die huizen binnenvallen of mensen straffen in naam van de taliban.

Sinds de evacuatie van Amerikaanse troepen afgelopen zomer heeft IS vijf grote aanvallen uitgevoerd in Afghanistan. De laatste was op 2 november, toen schutters een militair ziekenhuis in Kaboel aanvielen en twintig mensen doodschoten. Ook een hooggeplaatste commandant kwam toen om. Niemand eiste de aanslag op, maar de taliban gaven IS de schuld.

Verder werden ook enkele doelgerichte moorden gepleegd op voormalige regeringsfunctionarissen onder wie politieagenten. Zo werden vier activisten en vier leden van de voormalige politie onlangs dood aangetroffen in de stad Mazar-e-Sharif. De plaatselijke bevolking gaf de taliban de schuld van hun dood, maar de taliban wijzen met beschuldigende vinger naar IS.

Kort nadat de taliban aan de macht kwamen, waren er meldingen over gewapende leden van de groep die van deur tot deur gingen om tegenstanders of mensen die samenwerkten met de vorige regering of de Amerikanen te vinden en te doden. De talibanwoordvoerder wilde niet ingaan op die beschuldigingen maar zei dat de groep ze zou onderzoeken.