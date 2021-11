Protest bij Bayern tegen sponsoring uit Qatar

Fans van Bayern München hebben hun bazen in verlegenheid gebracht met een reuzegroot spandoek in de wedstrijd tegen Freiburg om hun ongenoegen kenbaar te maken over de sponsoring door Qatar Airways. De deal loopt in 2023 af en de druk op CEO Oliver Kahn en voorzitter Herbert Hainer om de linkt met Qatar te verbreken stijgt.

Het spandoek hing in de zuidbocht van de Allianz Arena en liet weinig aan de verbeelding over. Een wasmachine met geld, bloedplassen en daarbij CEO Oliver Kahn en voorzitter Herbert Hainer met als bovenschrift: “Für Geld waschen wir alles Rein.” Voor Geld wassen we alles wit.

De link van Bayern München met de golfstaat die het niet nauw neemt met mensenrechten is al langer een discussiepunt, maar met de jaarlijkse bestuursvergadering op 25 november in het verschiet wordt de druk opgevoerd. De sponsordeal van de club door Qatar Airways loopt immers in 2023 af.

Het onderwerp zit Bayern München ongemakkelijk. Trainer Julian Nagelsmann probeerde er zich na de wedstrijd met een kwinkslag vanaf te maken. “Ik heb gezien dat er iets heel groots hing en ik vroeg me af of de mensen daarachter iets konden zien. “De club probeert over dit soort zaken in dialoog te treden. Ikzelf ben verantwoordelijk voor de zaken óp het voetbalveld.”

Bayern München ontvangt voor vijf jaar shirtsponsoring 85 miljoen euro van Qatar Airways, of 17 miljoen euro per jaar. In 2018 ruilde Bayern München Lufthansa als shirtsponsor voor Qatar Airways, maar er was daarvoor al een link tussen de meest succesvolle Duitse club en Qatar. De club houdt er onder meer zijn jaarlijkse winterstage.