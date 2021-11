Bart De Wever bikkelhard voor premier De Croo: “Eén van de minst betrouwbare politici”

N-VA-voorzitter Bart De Wever zou België bij de verkiezingen in 2024 graag in een nieuwe plooi leggen, maar dan heeft hij wel bondgenoten nodig. Zal dat Open Vld worden, de centrumpartij die ideologisch toch het dichtst bij zijn N-VA aansluit? In een interview met weekblad Humo haalt hij alvast bijzonder zwaar uit naar premier Alexander De Croo.

De Wever hoopt in 2024 een deal te kunnen sluiten met de PS, om België in een confederale plooi te leggen. “De Vlaamse kiezer heeft de sleutel in handen”, antwoordt de N-VA-voorzitter op de vraag of hij echt gelooft in dat scenario. “Als wij opnieuw de grootste worden, en de traditionele partijen halen samen maar een derde van de stemmen, kunnen we naar Franstalig België stappen en zeggen dat het game over is.”

Al zal De Wever dan wel bondgenoten nodig hebben, en zijn relatie met Open Vld is niet bepaald optimaal te noemen. Hij haalde al meermaals vernietigend uit naar Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert, en vocht recent nog een robbertje uit met de lokale afdeling van de partij omtrent de benoeming van een nieuwe schepen.

En toch houdt De Wever de deur op een kier. “Nee, ik heb gezegd dat ik hun leiderschap niet meer vertrouw”, preciseert hij als hem voor de voeten wordt gegooid dat hij Open Vld al herhaaldelijk heeft afgeschreven op federaal niveau. “Alexander De Croo is één van de minst betrouwbare mensen die ik ooit ben tegengekomen in de Wetstraat. Dat is hard, maar ik kan dat met veel feiten onderpinnen. Als partijvoorzitter verbrak hij ooit een voorakkoord met ons alsof het niets was. En in 2020 heeft hij me een half jaar voor niks laten draven. Die man liegt in je gezicht, daar kan ik geen zaken mee doen. Maar als we de uitslag halen waar ik op hoop, zal ik bondgenoten vinden, omdat iedereen dan beseft dat het zo niet meer verder kan.”