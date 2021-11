WTA FINALS. Elise Mertens en Su-Wei Hsieh zitten in groep van topreekshoofden

Elise Mertens en Su-Wei Hsieh beginnen donderdag aan de WTA Finals in het dubbelspel in het Mexicaanse Guadalajara. Daar komen de acht beste dubbelduo’s van het seizoen samen.

Mertens (WTA 4 dubbel) en Hsieh (WTA 1 dubbel) zijn het derde reekshoofd. Ze werden in dezelfde groep geloot als de Tsjechische vrouwen Barbora Krejcikova (WTA 3 dubbel) en Katerina Siniakova (WTA 2 dubbel), samen de topreekshoofden in Mexico. Krejcikova en Siniakova werden in Tokio deze zomer ook olympisch kampioen in het dubbelspel.

De twee andere duo’s in de ‘El Tajin’-groep zijn de Chileens-Amerikaanse tandem Alexa Guarachi (WTA 14 dubbel)/Desirae Krawczyk (WTA 21 dubbel), samen het zesde reekshoofd, en het Canadees-Mexicaanse paar Sharon Fichman (WTA 26 dubbel)/Giuliana Olmos (WTA 23 dubbel), het achtste reekshoofd.

De tweede groep, genaamd ‘Tenochtitlán’, wordt geleid door het Japanse duo Shuko Aoyama en Ena Shibahara, die als tweede geplaatst zijn. Zij nemen het op tegen de Nederlandse Demi Schuurs en de Amerikaanse Nicole Melichar-Martinez, samen het vierde reekshoofd, de Australisch-Chinese tandem Samantha Stosur/Zhang Shuai, het vijfde reekshoofd, en het Kroatisch-Sloveense paar Darija Jurak/Andreja Klepac, het zevende reekshoofd.

De twee beste duo’s van elke groep stoten door naar de halve finales.

De 25-jarige Mertens en de 35-jarige Hsieh wonnen dit jaar, in hun eerste jaar als duo samen, de dubbeltoernooien van Wimbledon en Indian Wells. Mertens won, aan de zijde van Aryna Sabalenka, ook nog de Australian Open.