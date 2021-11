De spreadscheet van Dataprot en een fataal kookingrediënt, dit was ‘De slimste mens’

Ter gelegenheid van de 650ste aflevering van De slimste mens dwarrelen er ballonnen uit de lucht en mag een stagiaire even de plaats van quizmaster Erik Van Looy innemen.

De winnaar van gisteravond:

Intensivist Geert Meyfroidt won met groot overwicht.

De verliezer:

Jeroen Meus en de ingrediënten die hij gebruikt voor een moelleux werden Heidi De Pauw fataal.

De nieuwkomer van vanavond:

Actrice Tine Embrechts.

De beste quotes:

Marc-Marie Huijbregts tegen Geert Meyfroidt: “Ïk heb neuroom van Morton, ken je dat?”

Meyfroidt: “Nee, niet persoonlijk.”

Huijbregts: “Ken jij niet alles ziektes? Nee? Bij ons in Nederland moeten doktoren álles weten.”

Philippe Geubels: “Ik vraag het voor een vriend: kun je van masturberen blind worden. Nee? Da’s goed he, Erik?”

Erik Van Looy heeft het over het effect van moederkeszalf. “Tja, vaderkeszalf klinkt nogal raar.”

Huijbregts: “Ja, dan kom je in een heel ander gebied terecht.”

Van Looy, na een vraag over spammails. “De resultaten komen van een bedrijf dat Dataprot heet, van data protection.”

Geubels: “En ze publiceren hun resultaten in een spreadscheet.”

Bashir Abdi: veel te snel om deel te nemen aan ‘De stoel’: “Ik voel me gediscrimineerd.” — © play4

Het Mooiste moment:

Aan De slimste mens werken achter de schermen heel wat stagiairs mee. Erik nodigt een van hen, Elien, uit om te ervaren hoe het is als quizmaster. Elien vraagt wie de rector van de KU Leuven is. Dat is je echte vraag?, kijkt Geert Meyfroidt verwonderd. “Zo makkelijk.”

Ook leuk is het filmpje van Bashir Abdi. Hij wordt uitgesloten van deelname aan De stoel

omdat hij telkens als eerste arriveert. “Wanneer krijg ik nu eens die reischeque?” (jdr)

De tussenstand