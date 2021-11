Verrassing: superster James Blunt doet auditie in Duitse versie van ‘The Voice’

Blunt verkocht al meer dan 20 miljoen albums en heeft naar verluidt zo’n 16 miljoen euro op zijn bankrekening staan, maar miste het podium na een jaar zonder optredens naar eigen zeggen zo erg dat hij een alternatief zocht. “Ik hoop dat ik de tekst nog ken, en dat mijn stembanden nog werken. Misschien had ik op voorhand een beetje moeten oefenen”, aldus Blunt met een beetje zelfspot. “Wat als ze het niks vinden, wat moet ik thuis dan vertellen? Ik zou me schamen. Maar ik moet het doen, want ik heb het geld nodig.” Waarna Blunt zijn wereldhit ‘Goodbye, My Lover’ inzet, en meteen alle verbaasde juryleden achter zich krijgt.

Gelukkig voor de andere deelnemers neemt Blunt niet écht deel aan de talentenjacht, maar kadert het optreden in een promotiecampagne voor zijn nieuwe album ‘The Stars Beneath My Feet’, dat op 19 november uitkomt.