Netflix start met Tiktok-achtige filmpjes voor kinderen

Streamingplatform Netflix start volgende week een proef in de VS en Zuid-Amerika met korte, Tiktok-achtige filmpjes voor kinderen. Het gaat om korte filmpjes die kinderen in de iPhone-app kunnen bekijken en die delen van bestaande kinderfilms en -series op Netflix laten zien.

Het doel van de proef is manieren te vinden om klanten meer inzicht te geven in wat er allemaal te vinden is op het platform. Ook wil Netflix met het nieuwe format van korte filmpjes op mobiele telefoons de jonge doelgroep bereiken, die op dit moment meer naar video op Tiktok en YouTube kijken.

In tegenstelling tot Tiktok, worden de korte filmpjes in de Netflix-app horizontaal, op volle breedte, getoond. Kinderen kunnen maximaal twintig filmpjes in een keer bekijken.