Opnieuw meer dan 2.000 coronapatiënten in ziekenhuizen

Er liggen nu al 2.071 Covid-patiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 418 in de intensieve zorg. Dat blijkt dinsdag uit de voorlopige coronacijfers op het dashboard van Sciensano.

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt nog sterk. In de periode van 2 tot 8 november werden elke dag gemiddeld 183,3 mensen opgenomen in de ziekenhuizen (+21 procent).

Tussen 30 oktober en 5 november werden in ons land elke dag gemiddeld 7.867 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging met nog 4 procent in vergelijking met een week eerder. Er werden ook wel 7 procent minder testen afgenomen. De positiviteitsratio is dan ook gestegen naar 11,2 procent (+1,6 procent): ruim één op de negen coronatests levert een positief resultaat op.

Het reproductiegetal daalt tot 1,13. Met een waarde boven 1 betekent dat wel nog altijd dat de epidemie in kracht toeneemt.

In de week van 30 oktober tot 5 november overleden elke dag gemiddeld 20 mensen aan Covid-19, een daling met 8 procent. Er stierven nu al 26.200 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting.