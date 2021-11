Radja Nainggolan komt in Extra Time terug op topmatch en filmpje: “Heb van de voorzitter rond m’n oren gehad”

Radja Nainggolan (33) te gast in Extra Time: daar gaan we graag voor zitten. Het was Il Ninja ten voeten uit. Het hart op de tong, zowel over sportieve als extrasportieve zaken.

Algemeen manager Sven Jaecques zat er eerder dit jaar, maar een speler van Antwerp in Extra Time? Dat was toch al een hele tijd geleden. We herinneren ons Jelle Van Damme in 2018, maar verder? Anno 2021 was het tijd voor “een dragende kracht van het huidige middenveld”, zoals Frank Raes hem voorstelde. Radja Nainggolan.

Lekker achteroverleunend naast Gert Verheyen werd Nainggolan meteen gevraagd naar zijn aanpassing aan het Belgisch voetbal - voorheen speelde hij enkel in Italië. “Het is heel fysiek voetbal, moeilijker dan ik dacht. Niet het niveau op zich, maar het gaat heel de tijd op en neer. Counter tegen counter. Je hebt zeventien doelpogingen aan de ene kant en achttien aan de andere. In Italië is dat acht tegen twee.”

Referentiematch

Een van de redenen waarom Nainggolan even moest wennen. Zondag tegen Anderlecht, terug uit blessure, speelde hij echter een referentiematch. Hij was belangrijk in de 2-0-zege, die dan weer belangrijk was voor Antwerp. “Er was veel kritiek, de trainer moest volgens sommigen al buiten, maar wij hebben altijd rustig doorgewerkt. Ze wilden rommel in de kleedkamer brengen, maar wij hebben een goed gesprek gehad met de groep en gewoon heel goed gereageerd.”

De nodige lof aan tafel voor de passes en vooral de leiding die hij gaf. Nainggolan gaf aan dat dat cruciaal is. “Ik heb Pierre (Dwomoh, nvdr.) de hele tijd moeten sturen en Yusuf ook, maar ik ben nu eenmaal naar hier gekomen om jonge gasten te helpen. Op tactisch vlak zijn zij immers niet rijp, ze lopen nog dertien kilometer zonder brain, bij wijze van spreken. Dat is niet nodig. Zelf zat ik ook wel aan 11,5. Ook al nam ik wat risico met m’n kuit. Maar na zo’n 0-3 tegen Fenerbahce móést het gebeuren.”

© BELGA

Het ging niet alleen over voetbal. Ook het filmpje waarin hij de draak stak met het kapotte dak op de Bosuil (en dus met Paul Gheysens) kwam ter sprake. “Kijk, dat was gewoon om te lachen. Het was zeker geen kritiek op de voorzitter. Maar hij heeft dat kritisch opgepakt, ja. Ik heb goed rond m’n oren gehad. Maar ik heb zelf óók van m’n oren gemaakt. Ik had dat filmpje enkel in de groep van de spelers gepost. Er was dus een lek. Dat zal niet met kwaad opzet gelekt zijn en het is vergeten en vergeven, maar ik had graag gehad dat er iemand was opgestaan.”

Meteen daarop werd ook het incident op de Scheldekaaien aangehaald. “Maar wie drinkt niet eens een glaasje te veel? Ik zat maar net over de grens, met 0,53 promille (de grens ligt op 0,50, nvdr.). En ik reed zeker ook geen 120 per uur.”

Ja/nee

Afsluiten deed Raes toch maar met twee voetbalvragen. Eentje over het kunstgras van STVV, waar Antwerp na de interlandbreak op bezoek moet. “Ik kijk ernaar uit, want ik heb nog nooit op kunstgras gespeeld.” En eentje over de ambities dit seizoen. In de ja/neen had Nainggolan al lachend “Dat weet ik niet” geantwoord op de vraag of de Great Old kampioen kan worden. Nu zei hij: “De favoriet blijft Club Brugge. Wij moeten er gewoon een beetje blijven tussenlopen. Maar het zijn nog play-offs ook, da’s ook weer nieuw voor mij. Dus zelfs als je de titel wint, win je hem nog niet? (grijnst) Da’s zoals de WK-finale winnen en die dan nóg eens moeten spelen?”

Nainggolan op maandagavond op Canvas, het was best genieten.