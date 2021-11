Alec Baldwin pleit voor aanwezigheid politie op filmsets

Het tragische incident met een Colt .45 gebeurde op 21 oktober. De cameravrouw kwam om het leven, terwijl regisseur Joel Souza gewond raakte.

Baldwin tweette maandag dat “op elke film- of televisieset waarbij wapens gebruikt worden, valse of andere, een politieman aanwezig zou moeten zijn, ingehuurd door de productie. Die zou dan specifiek de veiligheid van wapens moeten controleren”, aldus de acteur. Momenteel is het onder meer de rekwisiteur die verantwoordelijk is voor die controle.

Het onderzoek naar het dodelijke incident loopt nog, waardoor Baldwin “geen verdere commentaar” wil geven. Maar andere medewerkers hebben wel al benadrukt dat de werkomstandigheden op de set van Rust onveilig en chaotisch waren, en dat heel wat mensen overwerkt waren.