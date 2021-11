Regering moet beslissen over kernuitstap, maar MR sluit bouw van nieuwe centrales niet uit

Terwijl de federale regering eind deze maand moet beslissen over de definitieve kernuitstap, vindt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez dat de bouw van nieuwe nucleaire centrales niet mag worden uitgesloten. “Ik ben erg duidelijk: wie de mogelijkheid van nieuwe eenheden uitsluit, heeft de toestand niet begrepen”, zegt Bouchez maandag in Le Soir.

Het regeerakkoord voorziet de sluiting van alle kerncentrales in 2025. Weliswaar laat de tekst de deur op een kier voor het langer openhouden van twee centrales, afhankelijk van de bevoorradingszekerheid en de prijzen. Eind deze maand moet de regering de knoop doorhakken. Vorige week bleken twee gascentrales in aanmerking te komen voor subsidies, maar de Franstalige liberalen plaatsen al langer grote vraagtekens achter de bouw van dergelijke centrales.

“Ik zeg niet dat kernenergie geweldig is. Het is een slechte oplossing. Maar meer CO2 uitstoten met gascentrales, is een heel slechte oplossing”, benadrukt Bouchez. Behalve de verlenging van twee reactoren na 2025, mag volgens hem de piste van nieuwe centrales niet opzij worden geschoven.

“De Fransen doen het, de Engelsen doen het, de Chinezen doen het. Vandaag gaan enkel de Duitsers niet in die richting. En als je kijkt naar de kaart met de CO2-uitstoot als gevolg van elektriciteitsproductie, dan kleurt Duitsland erg rood”, luidt het.

Open VLD steunt het standpunt van haar zusterpartij. “Nieuwe kerntechnologie kan in de toekomst energie leveren zonder CO2-uitstoot. We moeten daar durven op inzetten”, tweette voorzitter Egbert Lachaert maandag. Ook CD&V-voorzitter Joachim Coens liet al weten te “geloven in nieuwe technologie”. Dat komt ook aan bod in de congrestekst naar aanleiding van het vernieuwingscongres in december.

Oppositiepartij N-VA dient intussen een wetsvoorstel in om de daad bij het woord te voegen en het artikel 3 te schrappen uit de wet op de kernuitstap. Dat artikel stelt dat er geen nieuwe kerncentrale kan worden opgericht of uitgebaat. “Dit is echter het minimum-minimorum”, zegt N-VA-Kamerlid Bert Wollants. “Het biedt geen oplossing voor de problemen die ons op korte en middellange termijn te wachten staan, maar vrijwaart alvast onze energiemix op lange termijn van groene dogma’s. Ik hoop dat ook dat de liberalen alvast op dit vlak de daad bij het woord voegen en mijn wetsvoorstel ondersteunen.”

“Vooral in Powerpoints, niet in het echt”

Het regeerakkoord bepaalt dat de kernuitstap er komt tegen 2025, maar alleen op voorwaarde dat de bevoorradingszekerheid en de betaalbaarheid niet in het gedrang komen. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) evalueert dat tegen eind deze maand. Zij zei al verschillende keren dat ze het regeerakkoord loyaal wil naleven. Van der Straeten wees het idee van nieuwe, kleinere kerncentrales tot nog toe ook niet expliciet af. Alleen zijn die er op dit moment nog niet, is de teneur.

“Als het gaat over die kleine reactoren, liggen er vandaag 60 tot 70 designs op de tekentafel”, zei Van der Straeten maandagavond in Terzake. “Alles op zijn tijd. Het parlement gaat een hoorzitting organiseren over die technologie, laat ons kijken wat daar uitkomt. Ik kijk ook met veel verwachting uit naar het resultaat van het onderzoek dat momenteel al in ons land gevoerd wordt en voor 500 miljoen euro gefinancierd wordt.”

Van der Straeten heeft naar eigen zeggen geen probleem met de ontwikkeling van kernenergie zonder afval, op een veilige manier en zonder het risico dat er kernwapens mee gemaakt worden. “Wat ik van alle technologieën verwacht, is return on investment. Als we dat op korte termijn kunnen hebben, is dat oké, maar tot nog toe blijkt die vooral te bestaan uit Powerpoints en niet in het echt.”