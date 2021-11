Duizenden mensen op de vlucht na nieuw aanval op leger in oosten van Congo

In het oosten van Congo hebben gewapende mannen in de nacht van zondag op maandag stellingen van het leger aangevallen. Dat heeft Patrick Muyaya Katembwe, de Congolese minister van Communicatie, maandag meegedeeld op een persconferentie in Brussel. Het geweld heeft duizenden mensen op de vlucht gedreven

De aanval vond plaats in de omgeving van Bunagana, op het grondgebied van Rutshuru, in Oost-Congolese provincie Noord-Kivu. Bunagana is een belangrijke douanepost op de grens tussen Congo en Oeganda. Minstens 5.000 mensen zijn wegens het geweld naar Oeganda gevlucht.

De minister legde geen verklaring af over de identiteit van de aanvallers. Maar in een verklaring van het Congolese leger (FARDC) wordt de rebellengroep M23 wel als agressor aangewezen. “Momenteel zijn er gevechten aan de gang en de FARDC is vastbesloten voorgoed af te rekenen met deze gewapende groep”, zegt adjuct-woordvoerder Sylvain Ekenge aan de Congolese media.

M23 ontkent evenwel betrokken te zijn bij “gewapende confrontaties in Rutshuru”. De rebellen benadukken dat ze “al meer dan een jaar onderhandelingen voeren met de regering in Kinshasa” en dat ze “zeer vruchtbare gedachtewisselingen” met de regering van president Tshisekedi hebben gehad. “Het is dan ook ongepast om aan te nemen dat onze beweging vijandelijkheden zou kunnen ontketenen met de FARDC”, staat in de mededeling.

M23 (“de beweging van 23 maart”) geldt als het laatste restant van de door Rwanda en Oeganda gesteunde Tutsi-rebellenbewegingen in Congo.