Staatssecretaris Mahdi scherp voor “misdadig spel” Loekasjenko aan grens Polen-Wit-Rusland

Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) speelt de Wit-Russische president Aleksander Loekasjenko een “misdadig spel” aan de grens met Polen. Het regime in Minsk stuurt al langer migranten de grens over om de Europese Unie onder druk te zetten, maar die mensen worden steevast teruggestuurd, waardoor velen vast zijn komen te zitten op de grens. Maandag lijkt de situatie in het grensgebied te escaleren. Mahdi noemt de migranten “pionnen op een schaakbord die nu verhongeren in Wit-Russische bossen”.