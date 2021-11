Vlieg valt 80-jarige bestuurster lastig: auto overkop op Dusartplein in Hasselt

Hasselt

Een vervelende vlieg heeft in Hasselt een spectaculair ongeval veroorzaakt. Een automobiliste werd afgeleid door een vlieg die rondvloog in haar auto. De 80-jarige vrouw raakte de controle over haar stuur kwijt, botste tegen een borduur en vloog overkop. Twee jongens die wilden oversteken, konden nog net op tijd aan de kant springen. De auto belandde op zijn dak op het Kolonel Dusartplein. De bestuurster is naar het ziekenhuis gebracht.