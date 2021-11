Vin Diesel wil het na jaren goedmaken met Dwayne ‘The Rock’ Johnson, maar hoe begon hun vete? “Als het lijkt alsof mijn bloed écht kookt, dan klopt dat”

Vin Diesel (voor) lijkt de strijdbijl tussen hem en Dwayne Johnson te willen begraven. — © Photo12 via AFP

Vin Diesel vraagt Dwayne Johnson terug te keren naar ‘Fast and furious’

Kom terug. Dat is wat Vin Diesel in een Instagrambericht aan zijn voormalige collega Dwayne Johnson vraagt. Ze speelden samen in vier Fast & furious-films, maar echt goeie maatjes zijn de twee niet meer. Nadat ze vijf jaar geleden een conflict kregen op de set, trok die laatste zich zelfs terug uit de films. De oorzaak van alles? De ‘goedbedoelde acteertips’ van Diesel voor zijn collega Johnson.