Colombia mist Falcao tegen Brazilië en Paraguay, Berghuis, Drommel en Timber vallen af bij Oranje

De 35-jarige aanvaller blesseerde zich zaterdag op het veld van Real Madrid. Kort na zijn invalbeurt scoorde Falcao de 2-1-aansluitingstreffer voor Rayo Vallecano, maar enkele minuten later moest hij opnieuw worden vervangen.

Sinds zijn komst naar Rayo Vallecano begin september scoorde Falcao al vijf keer in acht competitieduels in La Liga. Voor Colombia staat zijn teller op 35 doelpunten in 97 interlands.

Colombia staat met 16 punten uit 12 wedstrijden op de vierde plaats in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone voor het WK 2022, een positie die recht geeft op een ticket voor de wereldbeker in Qatar. De komende week wacht een verplaatsing naar leider Brazilië (11/11 in Sao Paulo) en een thuismatch tegen Paraguay (16/11 in Barranquilla).

Oranje

Steven Berghuis, Joël Drommel en Jurriën Timber hebben afgezegd voor de laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal. PSV-doelman Drommel is ziek, de twee spelers van Ajax zijn geblesseerd.

Bondscoach Louis van Gaal heeft Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), doelman Jasper Cillessen (Valencia) en Devyne Rensch (Ajax) opgeroepen als vervangers. De drie melden zich dinsdag op het trainingskamp in Zeist. Noa Lang (Club Brugge) werd vorige week al opgenomen in Van Gaals selectie van 24 spelers.

Het Nederlands elftal speelt zaterdag in Podgorica tegen Montenegro. Volgende week dinsdag is in Stadion Feijenoord in Rotterdam de laatste groepswedstrijd, tegen eerste achtervolger Noorwegen. Oranje is met nog twee duels te gaan koploper in groep G met 19 op 24, twee punten meer dan de Noren. Voor Cillessen is het de eerste keer dat hij weer van de partij is, sinds hij afgelopen zomer met corona afhaakte in de voorbereiding op de Europese titelstrijd.