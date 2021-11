Greet Minnen volgt voorbeeld van Van Uytvanck op WTA Linz

Greet Minnen (WTA 74) staat in de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz (hardcourt/238.250 dollar). De 24-jarige Kempense was maandag met 6-4 en 6-3 te sterk voor haar Franse leeftijdsgenote Oceane Dodin (WTA 88). De partij duurde een uur en 24 minuten.

Het was hun tweede onderlinge duel. Hun vorige ontmoeting dateerde al van 2015 op een toernooi in Westende, toen Dodin de betere was. In de achtste finales wacht de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 29). Die is als derde reekshoofd vrij in de eerste ronde. Minnen speelde nog niet eerder tegen de 27-jarige Collins.

Alison Van Uytvanck won eerder op de dag in de eerste ronde probleemloos met 6-1 en 6-0 van de Oostenrijkse Sinja Krauss (WTA 459). Zij speelt nu tegen de Oekraïense qualifier Lesia Tsurenko (WTA 132).

In de tweede ronde neemt Van Uytvanck het op tegen de Oekraïense kwalificatiespeelster Lesia Tsurenko (WTA 132). Zij nam in haar eerste ronde in twee sets (6-4 en 7-6 (7/2)) verrassend de maat van de Russische Ekaterina Alexandrova (WTA 30), het vijfde reekshoofd in Linz.

Als Minnen en Van Uytvanck allebei winnen, komen ze elkaar tegen in de kwartfinale. De twee Belgische speelsters waren jarenlang een koppel, maar gingen vorige maand uit elkaar.